​​​​​​​مراسم مهيبة للشهيد بروسك بوطان في مقاطعة الحسكة

حضر المراسم التي أقيمت في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية شمال مدينة الحسكة، المئات من مهجري مقاطعة عفرين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس عوائل الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والمؤسسات العسكرية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بالتزامن مع عرض عسكري، إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، خليل العبد الله، كلمة أكد فيها على "سمو الشهادة، وإنها مطلب لجميع الأحرار في أنحاء العالم وأن الشهداء مشاعل نور تضيء الدروب".

معاهداً الشهداء بالسير على خطاهم حتى الوصول إلى حياة حرة كريمة أو اللحاق بقافلة الشهادة، وختم بترديد شعار "الشهيد لا يموت".

قرئت وثيقة الشهيد من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، جاندا أحمد، ليتم بعدها توديع جثمان الشهيد بروسك بوطان، وسط زغاريد الأمهات، إلى مزار الشهيد خبات ديرك ليوارى الثرى هناك.

(م ع/ س ر)

ANHA