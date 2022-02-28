​​​​​​​مراسم مهيبة لـ 3 من مقاتلي قسد في مزار الشهداء بالشدادي

شيّع اليوم، المئات من أهالي المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة جثامين ثلاث مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية "تيسير أحمد الخلف، وهشام خلف الحسين، وجميل عايد الهشيم"، استشهدوا في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي أثناء تأديتهم لمهامهم العسكرية، إلى مثواهم الأخير في مزار الشهداء في ناحية الشدادي.

واستلم المشيعون جثامين الشهداء الثلاثة من مجلس عوائل الشهداء بالحسكة، وانطلقوا إلى المزار بموكب مهيب من السيارات التي زينت بصور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

وهناك أقيمت مراسم تشييع من قبل مجلس عوائل الشهداء في الناحية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وعرض عسكري قدمه رفاق درب الشهداء من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

تحدث القيادي في الشرطة العسكرية التابعة لقسد، خليل المطر، خلال المراسم، وقدّم العزاء لذوي الشهداء، وقال: "الشهداء هم مَن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل كرامتنا وتحرير أرضنا، ولن نقف عند هذا الحد، سوف نكون جميعاً للشهادة".

وأضاف "مناطقنا عصية على الإرهاب ولن نهدأ حتى نحرر كل شبر من أراضينا المحتلة، مهما صعّدوا من عملياتهم العسكرية، ولن يهنأ لنا عيش حتى نقضي على الخلايا المنتشرة في مناطق دير الزور، متعهداً لعوائل الشهداء بالثأر لأبنائهم الشهداء".

ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي علاء السلوم، وأشاد ببطولات قوات سوريا الديمقراطية، والتضحيات العظيمة التي تقدمها القوات لحماية المنطقة، والذود عنها وعن مكتسبات شعوبها.

وأكد الإبراهيم أن مكونات شمال وشرق سوريا متكاتفة، وتتعاون في السراء والضراء ويربطهم مصير واحد، متعهداً بالسير على خطا الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل إرساء الأمن والاستقرار في عموم شمال وشرق سوريا.

ومن ثم قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في الشدادي دحام الفرج، وثائق الشهداء الثلاث "تيسير أحمد الخلف، هشام خلف الحسين، جميل عايد الهشيم"، وقدمت إلى ذويهم من قبل مجلس عوائل الشهداء.

وانتهت مراسم التشييع بعد أن وري جثمان الشهداء الثلاث الثرى في مزار الشهداء في ناحية الشدادي، وسط شعارات رددها رفاق الشهداء في القوات العسكرية تمجد الشهداء، وتتعهد بالثأر.

(ب د/ام)

ANHA