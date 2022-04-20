​​​​​​​مراسم مهيبة لعضو قوات مجلس حرس الخابور زيا تل تمر في مدينة الحسكة

وشارك حشد من أهالي مدينة الحسكة وناحية تل تمر وقراها في المراسم التي أقيمت في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية التابعة لمدينة الحسكة.

وكان عضو قوات مجلس حرس الخابور زيا تل تمر الاسم الحقيقي (علاء حسن الأحمد)، قد استشهد في الـ 17 من نيسان الجاري، خلال تصديه لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية تل شنان التابعة لناحية تل تمر.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم وحدات حماية الشعب والمرأة عرض عسكري تكريم للشهيد، تالياً ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، ألقتها العضوة جميلة كاكو، وقالت فيها: "نقف اليوم بكل خشوع وإجلال أمام عظمة الشهيد زيا تل تمر، الذي جعل من جسده نوراً يضيء لنا درب الحرية".

وأضافت "نتقدم بخالص العزاء لذويه وأقاربه ولرفاق دربه، ونعاهدهم بالسير على درب الشهيد".

من جانبها، ألقت مادلين خميس كلمة باسم قوات مجلس حرس الخابور، قالت فيها: "الشهداء هم رمز الحياة الأبدية، ولهم مكانة مقدسة في قلوبنا لن تمحى، ودونت أسماؤهم في ذاكرتنا ولن تنسى".

مضيفة "يجب علينا ألا ننسى القيم السامية التي دافع عنها شهداؤنا، ويتطلب منا الالتزام بقيم الشهداء وتحقيق أهدافهم التي بذلوا دماءهم من أجلها".

وبينت مادلين خميس أن الشهيد زيا تل تمر كان مثالاً في البطولة والتضحية والإصرار والفداء.

فيما قال جوني هرمز باسم الحزب الآشوري الديمقراطي: "نحن اليوم نودع شهيداً جديداً ينضم إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا إلى مرتبة الشموخ والمجد، بعد أن قدموا دماءهم في سبيل الدفاع عن أرض الوطن".

ونوّه جوني هرمز إلى أن الشهيد زيا تل تمر عاهد نفسه بالدفاع عن أرضه حتى آخر قطرة من دمه، فقاوم وحارب وحتى وصل إلى مرتبة الشهادة.

قرئت بعدها وثيقة الشهيد من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، جميلة كاكو، وسملت لذويه.

لتنتهي المراسم في مزار الشهيد دجوار بخروج موكب مهيب من عشرات السيارات المزينة بصور الشهيد باتجاه ناحية تل تمر، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهداء بتل تمر، نزولاً عند رغبة ذويه.

(س ر)

ANHA