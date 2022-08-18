​​​​​​​مراسم لاستذكار 96 شهيداً من شهداء شهر آب في قامشلو

نظم اليوم مجلس عوائل الشهداء مراسم استذكار (96) شهيداً استشهدوا في أماكن وأعوام مختلفة من نضال الحرية، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي روكن أحمد كلمة أشارت من خلالها إلى" شهر آب شهر الحرية في شخصية القيادي عكيد وكافة شهداء شهر آب، ومثل هذا اليوم نستذكر 96شهيداً ونتعهد بالانتقام للشهداء".

وقالت: " قبل 36 عاماً كيف كان يعيش الكرد واليوم كيف يعيشون، نضال شهر آب أثر على الثورة في شمال وشرق سوريا، وتيقن الشعب الكردي بأن القوى الجوهرية والإرادة هي من ستوصلهم للحرية".

وأكملت حديثها: "15آب أعطى رسالة للاحتلال بأن الكرد لن يرضخوا لمخططات الدولة التركية الفاشية".

وتابعت روكن: "نقول مهما كان هدف الحرية صعباً فإنه بقوة وعزيمة وإصرار الشعب سننتصر ونحقق حرية كافة الشعوب، وإكراماً لتضحيات شهدائنا تتأهب شعوب المنطقة اليوم بكافة مكوناتها ، لردع ودحر الاحتلال التركي وإبعاده عن مبتغاه في إبادة الشعوب".

في حين أكدت روكن على المقاومة والوقوف في وجه أحلام العثمانية الجديدة وجاء في ختام حديثها:" بتلاحم وتكاتف شعوب شمال وشرق سوريا من جميع المكونات، سنشكل سداً منيعاً أمام أحلام العثمانية المعاصرة، والسياسات الإجرامية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي".

واختتمت المراسم بقراءة أسماء الشهداء وأماكن استشهادهم من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء لمدينة قامشلو رفين شيخموس.

( م/سـ)

ANHA