​​​​​​​مراسم غيابية للشهيدين بوطان زغروس وعربو حسكة

توافد العشرات من أهالي مدينة الحسكة إلى قرية تل طويل؛ للمشاركة في المراسم الغيابية للمقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي عادل علي (بوطان زاغروس) الذي استشهد في مناطق الدفاع مديا في 5 أيار2023، والمقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الشهيد حسين عزيز (عربو حسكة) الذي استشهد أثناء تأدية واجبه العسكري.

وبدأت المراسم التي أقيمت في الخيمة المركزية في قرية تل طويل في الحسكة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة براءة الصالح كلمة، عزّت فيها ذوي الشهيدين وعاهدت بالسير على خطا الشهداء، مؤكدة: "سنقاوم حتى آخر قطرة دم".

من جانبه، تطرق القيادي في وحدات حماية الشعب مصطفى شريف، إلى مقاومة الشهيدين بوطان وعربو، وقال: "تصدى الشهيدان لجميع الهجمات الإرهابية والعدوان التركي في سبيل تحقيق الحرية وأمن مكونات المنطقة والشعب الكردستاني".

معاهداً بالسير على خطاهما ومواكبة مسيرتهما النضالية حتى تحقيق النصر.

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة كلجين أحمي، وثيقتي الشهيدين وسلمتهما لذويهما.

وانتهت المراسم بترديد المشاركين "عاشت مقاومة الشهداء"، "الشهداء أحياء لا يموتون".

(س س/ م ح)

ANHA