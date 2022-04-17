​​​​​​​مراسم غيابية للشهيد سيدار زيلان في مقاطعة الشهباء

وتجمع المئات من أهالي إقليم عفرين أمام خيمة العزاء التي نصبها مجلس عوائل الشهداء أمام منزل عائلة الشهيد سيدار زيلان الاسم الحقيقي خليل زازروب، الواقع في ناحية احراص في مقاطعة الشهباء.

وزينت الخيمة بصور شهداء مقاومة العصر بمرحلتيها الأولى والثانية وشهداء قوات الدفاع الشعبي وأعلام مجلس عوائل الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبعد الوقف دقيقة صمت، تقدم الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين حسن بركو بالتعازي لذوي الشهيد سيدار زيلان ولكافة أهالي إقليم عفرين.

وقال حسن بركو: " اليوم وبفضل تضحيات قوات الكريلا في قمم جبال كردستان ووحدات حماية الشعب والمرأة في روج آفا ومنعهم لتقدم الاحتلال التركي في تنفيذ مخططاته الاحتلالية في كافة المناطق أصبحنا قوة ذات شأن في الشرق الأوسط".

واستكمل بركو حديثه: " وما شهدته زاب وآفاشين وقنديل والمناطق التي سعى إليها الاحتلال لتنفيذ مخططاته، فشلت كل تلك الهجمات بفضل سواعد أبنائنا الذين كانوا خلف كل صخرة وشجرة وفي كل وادٍ وعلى قمم كل جبل لم يترددوا ثانية في الوقوف في وجه الأسلحة المتطورة والطائرات والأسلحة الكيماوية دفاعاً عن أرضهم وشعبهم".

وأشار بركو خلال حديثه إلى "خيانة عائلة البرزاني وتواطؤهم مع المحتل التركي في باشور كردستان وفي روج آفا، ومساهمتهم في تمرير تلك المخططات الاحتلالية إلى تلك المناطق".

وأكد بركو في ختام حديثه بأنهم كذوي شهداء إقليم عفرين ماضون على نهج الشهداء حتى تحقيق مرادهم وتحرير عفرين وكردستان.

من ثم قرأت العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي ياسمين حسن وثيقة الشهيد سيدار زيلان وسلمتها لذوي الشهيد لتنطلق بعدها هتافات تخلد الشهداء وتمجد مقاومة الكريلا في قمم الجبال ومقاومة أهالي عفرين في المخيمات.

(ل)

ANHA