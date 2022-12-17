​​​​​​​مراسم غيابية للشهيد محمود حمي في ناحية عامودا

نظم مجلس عوائل الشهداء، في ناحية عامودا، مراسم غيابية للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي، محمود حمي (الاسم الحركي جمال عامودا) الذي استشهد في 29 أيلول 2022 في مناطق الدفاع المشروع، أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي في زاب.

ونصبت الخيمة أمام منزل الشهيد الكائن في تل شرمولا بناحية عامودا، وعلّقت فيها صور الشهداء وصور القائد أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

حضر المراسم العشرات من أهالي عامودا، وممثلون عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية وأعضاء قوى الأمن الداخلي ومؤتمر الإسلام الديمقراطي في ناحية عامودا.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي، كلمة قال فيها "صعد الاحتلال التركي وتيرة هجماته على شمال وشرق سوريا؛ لإبادة الشعب الكردي، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".

وأضاف "الشهيد جمال ارتقى إلى مرتبة الشهداء، في سبيل حماية وطنه وشعبه، وسنسير بروح الشهيد جمال وروح جميع الشهداء، على خطا الشهداء والنضال الذي نخوضه سيكون النصر عنوانه".

وأوضح "قواتنا التي تواجه هجمات الاحتلال التركي، بكافة أشكالها، من طيران مسيّر وحربي، وأسلحة محرمة دولياً، وتحت الأمطار والثلوج، يفدون بأرواحهم من أجل أن يبقى وطنهم بسلام وأن يعيش شعبه بطمأنينة وأمان".

ثم ألقى سعيد فرزو كلمة، باسم المجلس العسكري لناحية عامودا، قال فيها "عندما يتجه أبناؤنا إلى الجبال؛ لحماية وطنهم ويفدون ترابه بأرواحهم، حينها يكون الانتصار عنواننا".

وأضاف "نستقبل شهيدنا بكل فخر واعتزاز، ونؤكد أن إرادتنا لن تكسر مهما فعل العدو، وشعبنا دائماً يثق بقواته وبهويته الكردية".

وعاهد "نحن في قوات سوريا الديمقراطية، نعاهد الشعب وعائلة الشهيد، بأننا سنبقى على خطا الشهداء، ملتفين حول وطننا، حتى تحقيق النصر، ونقول؛ كلما زاد الاحتلال التركي من هجماته، كلما زادت مقاومتنا".

ثم ألقى عم الشهيد، عماد محمد، كلمة قال فيها "يرفع الاحتلال التركي وتيرة هجماته على مناطقنا، ظناً منه أننا سنخاف، أو ستُكسر إرادتنا، لكنه لا يعلم من نحن وما هي قوانا الذاتية، ونحن ندرك تماماً أننا على طريق النصر".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد محمود حمي من قبل مجلس عوائل الشهداء، وتسليمها لذويه، وسط زغاريد الأمهات.

(ل م)

ANHA