​​​​​​​مراسم غيابية للمقاتل محمد خضر أحمد في مدينة قامشلو 

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم غيابية للمقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي (HPG)، محمد أحمد، الاسم الحركي زانا تولهلدان، في حي قدوربك شرق المدينة.

وحضر المراسم المئات من أهالي مدينة قامشلو، وأعضاء المؤسسات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وحركة الشبيبة الثورية السورية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو عصام عبد القادر، كلمة أكد فيها: "مهما تحدثنا عن الشهداء وتضحياتهم الذي قدموها فداءً للوطن لن نوفيهم جزءاً صغيراً من حقه".

وتابع "أرسل العدو آلاف الجنود إلى جبال الحرية معتقداً أنها الفرصة السانحة لإنهاء الكريلا، ولكن إرادة شعبنا أقوى من التكنولوجيا التي يحارب بها الكريلا، وأن الكريلا سيقاومون حتى النصر".

تلاها كلمة القيادي في قوات سوريا الديمقراطي محمد زيدان، والذي قال: "كما قال القائد أوجلان؛ الشهداء هم قادتنا المعنويون، بفضل تضحياتهم استطعنا اليوم بناء مجتمع حر وديمقراطي، لذلك، إذا أردنا النجاة من هذه الحروب والظلم علينا التمسك بفكر القائد أوجلان".

وأضاف زيدان: "بفضل مقاتلي الكريلا الذين آمنوا بفكر القائد وصلنا إلى بر الأمان، ونحن قوات سوريا الديمقراطية نعاهد الشهيد زانا وجميع الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق أهدافهم في بناء مجتمع حر وديمقراطي".

أكد الزيدان "اليوم الكريلا هم الحصن والسد المنيع أمام المؤامرات الاستعمارية والإمبريالية التي تحاول سلب الإنسان إنسانيته وعلينا جميعاً دعم قواتنا".

ثم ألقى عضو مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، أكرم رشيد محمد، كلمة قال فيها: "قواتنا تقاوم الظلم والقوى السلطوية، وننحني إجلالاً أمام عظمة تضحياتهم"، مؤكداً أن "مشروعنا هو خلاص المجتمع من الظلم، لذا علينا السير على خطا الشهداء للوصول إلى مجتمع حر وديمقراطي".

وفي الختام قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء، رفين محمد، وثيقة الشهيد وسلمتها إلى ذويه.

(كروب/ف)

ANHA