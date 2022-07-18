​​​​​​​مراسم غيابية للمقاتل هولكرت باكوك في مدينة قامشلو

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم غيابية للمقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي (HPG)، جلال اوزلك، الاسم الحركي هولكرت باكوك، في الحي الغربي بالمدينة.

زينت الخيمة التي أقيمت فيها المراسم بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء.

حضر المراسم المئات من أهالي مدينة قامشلو، وأعضاء المؤسسات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، صابر محمد، كلمة قال فيها: "الأمهات في شمال وشرق سوريا يقدمن أغلى ما لديهن للدفاع عن أرض روج آفا وهو أبنائهن".

وتقدم محمد بالعزاء لعائلة الشهيد هولكرت باكوك وسائر عوائل الشهداء، وقال: "سنبقى على خطا شهدائنا حتى الوصول إلى الحرية وتحقيق النصر".

تلاه كلمة القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان، والذي قال فيها: "نتقدم بالتعازي لجميع عوائل الشهداء ونخص بالذكر عائلة الشهيد هولكرت باكوك، ونستذكر شهداء 14 تموز الذين أصبحوا رمزاً للمقاومة للأجيال القادمة".

وأضاف: "القائد عبد الله أوجلان يعيش منذ أكثر من 20 عام في سجن إمرالي وتعرض لمؤامرة دولية كانت تهدف إلى القضاء على فكره والديمقراطية، لكن القائد بمقاومته أصبح رمزاً للديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

وأكد زيدان في ختام حديثه السير على فلسفة القائد عبد الله أوجلان وعلى درب الشهداء.

(ا ي/ س ر)

ANHA