​​​​​​​مراسم غيابية للكريلا رستم عفرين في الشهباء

وارتقى المقاتل علي عدنان شير (الاسم الحركي رستم عفرين) شهيداً أثناء تصديه لهجمات جيش الاحتلال التركي في جبال أمانوس، في 3 تشرين الأول من عام 2020.

أقيمت مراسم الشهيد الذي ينحدر من قرية برجكه التابعة لناحية جندريسه في عفرين المحتلة، اليوم الأحد، في ساحة المخيم الكائن في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وعلقت في ساحة المخيم صور القائد عبد الله أوجلان والشهيد رستم عفرين، بالإضافة إلى صور الشهداء الكريلا الذين ارتقوا جراء الأسلحة الكيماوية من قبل الاحتلال التركي، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

حضر المراسم العشرات من مهجري عفرين وأهالي الشهباء، وأعضاء المؤسسات المدنية وهيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، ثريا حبش، التي تمنت الصبر والسلوان لذوي الشهيد.

مضيفة "أن الاحتلال التركي من خلال استخدامه للأسلحة الكيماوية، يريد كسر معنويات الشعب والمقاتلين والمقاتلات الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة في جبال كردستان".

واستنكرت ثريا حبش خلال حديثها العزلة المشددة و"العقوبات الانضباطية" التي تفرضها سلطات دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان، وبيّنت أن ذلك يتم بمخطط للناتو يد فيه، كما استنكرت تخاذل المنظمات الداعية حماية حقوق الإنسان وصمتها حيال الممارسات اللاإنسانية بحق القائد.

ثم قرئت وثيقة الشهيد رستم عفرين من قبل المعلمة في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي شريهان حمو، وتسليمها لذويه.

لتختتم المراسم بترديد الشعارات التي تمجد شهداء الحرية، ومقاومة الكريلا في جبال كردستان.

(خ ح/ س ر)

ANHA