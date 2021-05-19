​​​​​​​مراسم غيابية لعضوين في قوى الأمن الداخلي بحلب

وحضر المراسم التي نظمت في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، العشرات من أعضاء قوى الأمن الداخلي وأهالي الحي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، وعرض عسكري قدمته قوى الأمن الداخلي، ثم ألقيت كلمة باسم الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في حلب، ألقاها شيخ موس قوجو، وقدم من خلالها العزاء لذوي الشهيدين متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

وقال: "الشهيدان لم يكتفيا فقط بحماية الحي بل شاركا في مقاومة العصر أثناء هجمات الدولة التركية على عفرين، ولم يتوانيا عن تقديم روحهيما في سبيل حماية أرضهما".

وأكد قوجو على مواصلة المقاومة لتحرير كافة المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية، معاهدًا بالسير على خطا الشهداء للوصول إلى مبتغاهم.

ومن جانبها، تحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء، رمزية صالح، عن مقاومة الشهداء حتى وصولهم إلى مرتبة الشهادة ليثبتوا للعالم أجمع قوة إصرارهم وتمسكهم بأرضهم لمنع احتلالها، مؤكدة أن عوائل الشهداء ستستمر في المقاومة والنضال.

ومن ثم قرئت وثيقتا شهادة الشهيدين من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، فهيمة حنان، ليتم تسليمهما إلى ذويهما، وتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء.

(س ر)

ANHA