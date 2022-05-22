​​​​​​​مراسم غيابية في الحسكة لمقاتلتين من وحدات المرأة الحرة- ستار استشهدتا بالأسلحة الكيماوية

شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة، اليوم، في المراسم الغيابية التي نظمت للشهيدتين "سما آكرين وزيلان بسي"، في مزار الشهيد "دجوار" بالحسكة.

رفع المشاركون صور الشهيدتين وصور القائد أوجلان وأعلام وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب وأعلام مؤتمر ستار.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة.

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الحسكة، سلمى قاسم، كلمة قالت فيها "إن مقاومة أبطالنا في زاب وآفاشين ومتينا ستنتصر وتهزم دولة الاحتلال التركي الفاشية، فنحن كبرنا على فكر وفلسفة القائد أوجلان، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجه قوتنا وكسر إرادتنا"، معاهدة شهداء الحرية بالسير على خطاهم حتى النصر".

وباسم المجلس العسكري في إقليم الجزيرة، ألقت القيادية أفينار ديرك، كلمة تطرقت فيها إلى الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على باشور وشمال وشرق سوريا، وشددت "مهما شنت دولة الاحتلال من هجمات وحاولت كسر إرادة الشعوب الكردستانية، فلن تستطيع النيل منها".

ثم قرئت وثيقتا الشهادة من قبل عضوة مجلس الشهداء، آية كلش، وسلمت لذويهما.

وحسب الوثيقتين، فالشهيدتان هما "أفين شيخو، الاسم الحركي سما آكرين، وسيماف حسن، الاسم الحركي زيلان بسي، واستشهدتا في منطقة زاب في الـ ١٧ من نيسان الجاري.

فيما أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، أمس السبت، أن المقاتلتين و 6 من رفاقهما استشهدوا نتيجة استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في ساحة جيا رش بمنطقة زاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان).

ثم ألقى والد الشهيدة سما آكرين خلال المراسم، كلمة، وقال "إن دولة الاحتلال التركي مستمرة في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، وغاياتها وأهدافها واحدة وواضحة، وهي النيل من مكونات المنطقة وإحياء العثمانية"، معاهداً بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "الشهيد حي لا يموت، عاشت مقاومة زاب، وعاشت مقاومة القائد أوجلان".

(كروب/ ف)

ANHA