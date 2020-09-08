​​​​​​​مراسم غيابيّة لشهداء مقاومة العصر وحفتانين

وتوافد المئات من أهالي إقليم عفرين إلى ساحة مخيّم سردم التابع لناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، للمشاركة في مراسم الشهداء الستّة الّذين استشهدوا في أوقات متفرّقة.

والشهداء هم كل من "جوليان خلو الاسم الحركي سورخون آمد، استشهدت في 9 آب في مقاومة حفتانين، محمد محمد الاسم الحركي ديار عفرين الذي استشهد في 30 آب بمدينة حلب، عبدو عثمان الاسم الحركي آرام عفرين الذي استشهد في المرحلة الثانية من مقاومة العصر في الـ18 آب، عبد الرحمن حمو الاسم الحركي دوزدار حمو، الذي استشهد في 26 تشرين الثاني 2019 في قنديل، محمد محمود الاسم الحركي جيا عفرين، الذي استشهد في الـ30 آب بمدينة حلب، ومحمد خليل الاسم الحركي جوان سيوار الذي استشهد في 21 تموز الماضي في أمانوس".

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة عفرين ألقاها الإداري حسن بركو الذي توجّه بالتعازي لعوائل الشهداء ولجميع الشعب الكردي، وعاهد بالسير على نهج الشهداء حتّى تحقيق أهدافهم.

وباسم مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الشهباء ألقت الإدارية منال شيخو كلمة قالت فيها: "إلى كلّ روح شهيد كسر قيود الطّغاة، وكل يتيم غسل بدموعه جسد أبيه الموسم بالدماء، وكل أم مازالت على الباب تنتظر اللقاء، وكل قطرة دم سقطت على نخيل الوطن فأرتفع شامخاً، نهدي سلامنا من مقاطعة الشهباء لقافلة الشهداء وتحيّة تملأها المحبة والافتخار لكل شهيد قدّم روحه ليحيا هذا الوطن".

وألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد دوزدار حمو من قبل شقيق الشهيد مروان حمو تحدّث فيها عن حياة الشهيد وعن الآمال التي كانت تملأ قلبه، حبّه لوطنه كردستان.

كما ألقى عضو مجلس اتحاد الإعلام الحر لإقليم عفرين إدريس حنان كلمة حول مسيرة الشهيد دوزدار حمو في مجال الإعلام، وعاهد باسم كافة الإعلاميّين على متابعة مسيرته النضالية.

ومن ثمّ قُرِأت وثائق الشهداء من قبل عضوتي مجلس عوائل الشهداء نيروز عبدو، حكمت حسين، وسلّمت الوثيقة لذويهم لتنتهي المراسم بترديد الشّعارات التي تحيّي الشهداء.

(ل ش/ك)