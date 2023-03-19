​​​​​​​مراسم عزاء لشهيدين في تحطم المروحيتين

تجمع الآلاف من مهجّري عفرين وسكان الشهباء وأعضاء المؤسسات والمجالس في الساحة الرئيسة لمخيم برخدان التابع لناحية الأحداث بالشهباء؛ للمشاركة بمراسم عزاء الشهيدة، برفين بلال رفعت (الاسم الحركي: روجنك رفعت)، والشهيد هادي حمدوش ظاهر (الاسم الحركي: دوغان عفرين)، اللذان استشهدا في 15 آذار الجاري؛ جراء تحطم مروحيتين في باشور كانتا تقلانهما مع 7 من رفاقهم في وحدات مكافحة الإرهاب.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تالياً استمع الحضور إلى مقطع صوتي مسجل للشهيدة روجنك رفعت، والتي تحدثت عن المقاومة التاريخية التي يقودها مهجّرو عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة ضد مخططات الاحتلال التركي ومرتزقته، وأهمية قيادة الشبيبة للثورة في روج آفا؛ لإفشال أهداف الاحتلال.

ألقت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين والشهباء، شاذية إبراهيم، كلمة قدمت فيها العزاء لذوي الشهيدين روجنك رفعت ودوغان عفرين، وأكدت أنه بفضل تضحيات الشهداء "استطعنا حماية مكتسباتنا من الأعداء وأعوانهم".

وتطرقت شاذية في حديثها إلى الذكرى السنوية لاحتلال مقاطعة عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وجرائمهم في عفرين وبحق مهجّريها في الشهباء "دخلنا العام السادس للمقاومة التاريخية التي يبديها أهالي مقاطعة عفرين بوجه المحتل التركي ومرتزقته، والذين يعملون ليل نهار على النيل من هذه المقاومة التي نرويها بدماء أجمل شبابنا وشاباتنا، روجنك ودوغان أثبتا أن إرادة أهالي عفرين وروج آفا لن تنكسر، لأنهم متسلحون بفكر القائد عبد الله أوجلان".

وشددت في ختام حديثها، أنهم ماضون على نهج الشهداء حتى تحقيق مرادهم بتحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة.

"الانتقام للشهداء واجب على كل مقاتل ومقاتلة"

أما القيادية في وحدات حماية المرأة، سهيلة عفرين، فأكدت أنهم كمقاتلات في وحدات حماية المرأة، ماضون على نهج الشهداء الذين لم يترددوا ثانية في التضحية بأنفسهم من أجل أرضهم.

و: "الاحتلال التركي ومرتزقته يسعون عبر سياساتهم ومنها الحرب الخاصة؛ لإضعاف مقاومة أهالي عفرين وتنفيذ مخططاتهم وتحقيق الميثاق الملي".

مضيفة: "هذه المخططات تبوء بالفشل لأن أهالي شمال وشرق سوريا ومقاتلات ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يتخذون من حرب الشعب الثورية منهجاً ضد الهجمات البربرية التي يقودها الاحتلال ومرتزقته أمام أعين العالم أجمع".

وشددت سهيلة عفرين في ختام حديثها على أن الانتقام للشهداء واجب على كل مقاتل ومقاتلة.

لتقرأ بعدها عضوة لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي، روكان أحمد وثيقتا الشهيدين وتسليمها لذويهما، ليردد الحضور شعارات تمجد الشهداء وتضحياتهم.

(آ ر/ س ر)

ANHA