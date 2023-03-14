​​​​​​​مراسم عزاء للمقاتل في قسد قهرمان قامشلو

توافد أهالي ناحية عامودا وقراها وأعضاء مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي إلى خيمة عزاء المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، عماد إبراهيم (الاسم الحركي: قهرمان قامشلو)، الذي استشهد في الـ 4 من آذار الجاري، إثر حادثة تعرّض لها وهو يتلقّى تدريباً عسكريّاً، التي نُصبت في قرية بيتنه بالناحية؛ لتقديم واجب العزاء لذويه.

وخلال مراسم العزاء، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في عامودا، عبد الباقي علي داؤود، كلمةً تقدّم فيها بالتعازي لعائلة الشهيد.

وذكّر داؤود بمقولة الشهيد في حركة التحرّر الكردستانيّة؛ مظلوم دوغان "المقاومة حياة"، وأشار إلى أنّ اتباع نهج الشهيد مظلوم دوغان والشهيد قهرمان، اللذين قاوما في سبيل الحياة الحرّة التي تسودها المساواة، بفدائيّةٍ ووفقاً لفكر القائد عبد الله أوجلان، ستؤدي حتما للنصر.

كما ألقى القيادي في مجلس عامودا العسكري، برخدان محمد كلمة، استذكر فيها جميع شهداء حركة الحرية في شخص الشهيد قهرمان، وتحدّث عن بسالة الشهيد قهرمان، قائلا: "قاتل رفيقنا قهرمان ضدّ مرتزقة داعش بشجاعة وشارك في عددٍ من حملات التحرير، سنسير على خطا الشهيد قهرمان حتى النهاية".

وألقى عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا، عادل ملا أمين، كلمة، تقدّم فيها بالتعازي لعائلة الشهيد وسلّط الضوء على معنى وأهميّة شهر آذار، قائلاً: "إنّ آذار هو شهر المقاومة والنضال، إنّه شهر مظلوم دوغان. سنعزّز مقاومتنا بالسير على خطا الشهداء".

وخلال المراسم، تحدّث أيضاً ابن عمّ الشهيد قهرمان ورفيقه، هجار سعد إبراهيم، عاهد فيها على حمل سلاح رفيقه وشهيد العائلة قهرمان، معلنا انضمامه لصفوف قوات سوريا الديمقراطية.

(ر)

ANHA