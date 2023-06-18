​​​​​​​مراسم عزاء 3 شهداء في الشهباء

نظّم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء، مراسم عزاء للشهيد يوسف حسو (رزكار ولات)، وكاوا حسن (روجهات بيكس) وبيريفان مصطفى (أفرين معصوم).

واستشهد المقاتلان في قوات تحرير عفرين، رزكار ولات وروجهات بيكس في هجوم جوّي شنّته دولة الاحتلال التركي في الـ 14 من حزيران الجاري، وتمّ تشييعهم في منطقة الشهباء أمس بمراسم مهيبة، فيما استشهدت أفرين معصوم التي عملت في المركز الإعلامي لوحدات المرأة الحرّة- ستار في غاري في الـ 19 من أيلول عام 2022.

وأقيمت مراسم عزاء الشهداء الثلاثة في مخيم سردم التابع لقرية تل سوسين في الشهباء، إذ قدّم المئات من مهجّري عفرين وأهالي الشهباء واجب العزاء لذوي الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت أمينة عمر كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء وقدّمت العزاء لذوي الشهداء ولأهالي عفرين، وعاهدت بالسير على خطا الشهداء.

وألقت أمينة خلال كلمتها، الضوء على مقاومة أهالي عفرين وصمودهم أمام هجمات دولة الاحتلال التركي وحصار حكومة دمشق، وقالت: "إنّنا نثق بمقاومة شعبنا الذي تتعزّز مقاومته وصموده أمام الحصار الخانق وهجمات دولة الاحتلال التركي يوماً بعد يوم".

وألقى حنيف سيدو كلمة باسم مجلس ناحية شيراوا، أشار خلالها إلى: "نقدّم تعازينا لذوي شهدائنا ولشعبنا بأسره، لقد ضحّى الشهداء الثلاثة بأرواحهم من أجل نحيا بحرية. وتهاجمنا دولة الاحتلال بجميع تقنياتها المتطوّرة وتسعى إلى إبعادنا عن قضيتنا. لكن ليعلم العدو جيّداً أنّنا أصحاب هذه القضية ولن نتوقف عن النضال يوماً".

وألقى شقيق الشهيدة أفرين معصوم، عادل مصطفى كلمة باسم عائلتها وأشار إلى أن شقيقته كانت مستعدّة دائماً لتقديم تضحيات عظيمة في سبيل وطنها.

وبعد أن اختتم عادل مصطفى كلمته، قرأ الرسالة التي أرسلتها شقيقته لوالدتها.

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات تم قراءة وثائق الشهداء الثلاثة ثم تسليمها إلى ذويهم.

واختُتمت مراسم العزاء بترديد شعارات الوفاء للشهداء.

(ز ش/ر)

ANHA