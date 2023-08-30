​​​​​​​مراسم استذكار شهداء مقاطعة الحسكة

شهدت مدينة الحسكة وناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، اليوم، فعاليتين منفصلتين لاستذكار شهداء شهر آب، حضرها المئات من أهالي المقاطعة، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الذاتية وعن مؤسسات المجتمع والمدني والقوات العسكرية.

في الحسكة، استذكر الأهالي 118 شهيدة وشهيداً من شهداء شهر آب، استشهدوا في أماكن وأوقات مختلفة، ضمن "قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، وقوى الأمن الداخلي، وقوات الحماية الذاتية، وقوات الدفاع الشعبي، ووحدات المرأة الحرة - ستار".

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكرت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، براءة العلي الشهداء وقالت: "نستذكر اليوم في شخص 118 شهيداً جميع شهداء درب الحرية الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل تحرير شعبهم وأرضهم".

وأكدت على أهمية التضحيات في تحقيق المكتسبات، ومواصلة العمل والسعي وفق نهج الشهداء السير حتى الوصول إلى الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وتحقيق مكتسبات ثورة روج آفا.

كما عاهد القيادي في مجلس الحسكة العسكري، آلان حسكة، ذوي الشهداء والمشاركين في مراسم الاستذكار، بمواكبة مسيرة الشهداء والذود عن المناطق التي تحررت بفضل تضحيات رفاقهم الشهداء، والانتقام لهم.

وفي ناحية تل تمر، استذكر أهالي الناحية الشهيدين "فجين جيان، وأزكور روني"، اللذين استشهدا في شهر آب.

واستشهدت المقاتلة في وحدات حماية المرأة YPJ، جيان فجين، في 7 آب، متأثرة بإصابتها إثر حادثة تعرّضت لها في 27 تموز المنصرم.

واستشهد المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، ازكور روني عام 2022، خلال تصديه لهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا.

المراسم نُظمت من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية، في قاعة مجلس عوائل الشهداء بالناحية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح، ثم تم إيقاد الشموع في الصالة، التي علقت فيها صور الشهداء وصور القائد عبد الله اوجلان، تلاه عرض سنفزيون عن مسيرتهم النضالية.

وانتهت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء وتسليمها لذويهم.

(س س/ م ح)

ANHA