​​​​​​​مراسم استذكار للشهيدة سلافا رمضان في العاصمة النمساوية فيينا

شارك في المراسم التي أقيمت يوم أمس الثلاثاء، في البيت الكردي في فيينا، عدد من ذوي الشهيدة وأسر الشهداء، بالإضافة إلى العشرات من الكردستانيين وأبناء الجالية الكردية في البلد الأوروبي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في النمسا، أكري كوباني، كلمة أشارت فيها إلى عظمة الشهادة والشهداء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل حرية وكرامة الشعب الكردي، وللحفاظ على المكتسبات المتحققة في روج آفا.

كما أعربت والدة الشهيدة سلافا، رمزية رمضان، خلال اتصال هاتفي من ناحية الدرباسية، عن فخرها بطفلتها الشهيدة، وشكرت الكردستانيين على حضورهم في مراسم استذكار طفلتها.

يشار إلى أن سلافا رمضان (مواليد 2005) استشهدت في الأوَّل من شهر أيلول الجاري، متأثّرةً بجراحها جرَّاء قصف مسيّرات الاحتلال التركي على مركز شمّوكة التعليمي في الثامن عشر من آبٍ المنصرم، والذي أسفر عنه استشهاد 4 فتيات أخريات وإصابة 10 بجراح بليغة.

(س ر)

ANHA