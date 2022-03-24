​​​​​​​مراسم استذكار للشهداء الأمميين في مدينة قامشلو

نظمت مؤسسة الأمميين لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو وبمناسبة الذكرى السنوية السادسة عشرة لاستشهاد المناضلة الأممية "ألافترية فورتولاكي" مراسم استذكار لجميع الشهداء الأمميين الذين استشهدوا خلال نضالهم ضمن ثورة شمال وشرق سوريا.

بدأت المراسم التي أقيمت في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، محي الدين حسن، الذي قدم العزاء لذوي كافة الشهداء الأمميين، وأكد بأن كافة المكتسبات التي تحققت في ثورة شمال شرق سوريا ودحر مرتزقة داعش كان للشهداء الأمميين دور بارز فيها، وأن شعوب المنطقة مدينة لهم".

ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة مؤسسة الأمميين، روزى جكجين، التي تحدثت عن نضالات وأهداف الشهداء الأمميين وتكاتفهم مع حركات الحرية المطالبة بتحرير الشعوب.

ثم قرئت رسالة الشهيدة "ألافترية فورتولاكي" أمام الحضور.

ومن ثم عرض سنفزيون عن الشهداء الأمميين في العالم، ومن بعدها استمع الحضور لحوار بين القائد عبدالله أوجلان والشهيدة أندرية ولف.

واختتمت المراسم بإلقاء أغاني ثورية وقصائد شعرية باللغة الإنكليزية من قبل أعضاء مؤسسة الأمميين.

(ك)

ANHA