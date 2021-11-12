​​​​​​​مراسم استذكار لضحايا حريق سينما عامودا

وبتنظيم كل من اتحاد المثقفين لإقليم الجزيرة واتحاد الكتاب الكرد في سوريا، واتحاد مثقفي روجافاي كردستان (HRRK) أقيمت اليوم مراسم استذكار ضحايا حريق سينما عامودا التي راح ضحيتها أكبر من 280 طفل. حيث أقيمت المراسم في حديقة الشهداء بمدينة عامودا.

وخلال المراسم ألقى عضو اتحاد المثقفين لإقليم الجزيرة خالص مصور كلمة استذكر فيها ضحايا حريق سينما عامودا، وقال: "يجب على الشعب الكردي ألا يطفئ نار الثورة والمقاومة وألا يتخلى عن قضيته حتى تحقيق نيل الحرية وتحقيق حلم كل شهداء القضية".

واختتمت المراسم بإيقاد الحضور للشموع حول تمثال الذي يرمز لحريم سينما عامودا.

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ANHA