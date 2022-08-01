​​​​​​​مراسم استذكار كوكبة من شهداء شهري حزيران وتموز في الدرباسية

استذكر اليوم، مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، 22 من أبناء الناحية، ممن استشهدوا خلال شهداء شهري حزيران وتموز في أعوام ومناطق مختلفة، في ثورة روج آفا، وصفوف حركة التحرر الكردستانية.

حضر المراسم التي أقيمت في مركز الثقافة والفن بمركز الناحية، العشرات من ذوي الشهداء، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، ومؤسسات الإدارة الذاتية، وممثلين عن الأحزاب السياسية في الناحية.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الدرباسية، عدلة مصطو، كلمة أشارت من خلالها إلى النضال الذي أبداه هؤلاء الشهداء من أجل تحرير مناطقهم، ومن أجل أن يعيش شعبهم بحرية وسلام.

وقالت: "بفضل تضحيات الشهداء نحن باقون، وسنبقى على خطاهم حتى تحرير كل شبر من أرضنا من المحتلين، وسنبقى محافظين على وعدنا الذي قطعناه في سبيل تحقيق أهداف شهدائنا، والحفاظ على ما تحقق بفضلهم، وسنواصل المسير على نهج شهدائنا الذين اختاروا طريق المقاومة، ورفعوا شعار المقاومة حياة".

كما تطرقت عدلة مصطو إلى مساعي دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في احتلال أراضي شمال وشرق سوريا، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة.

وأكدت عدلة مصطو في ختام حديثها أنه بفضل تلاحم المكونات ومقاومتهم واتخاذهم شعار المقاومة حياة، سيهزمون كل من يحاول إبادة شعوب المنطقة.

بدروه جدد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، عمران أوركيش، العهد لذوي الشهداء على مواصلة النضال لتحرير الأراضي التي تحتلها تركيا، والدفاع عن المنطقة، والسير على خطا الشهداء حتى تحقيق ما كانوا يصبون إليه، وقال: "سنناضل حتى تحقيق أهداف شهدائنا التي استشهدوا لأجلها، ونعاهدكم بتحرير كل شبر محتل من شمال وشرق سوريا".

لتنتهي مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتنادي بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، عقب مشاهدة عرض سنفزيوني ضم صور الشهداء الـ 22 من أبناء الناحية الذين استشهدوا خلال شهري حزيران وتموز في مناطق وأعوام مختلفة.

(أم)

ANHA