​​​​​​​مراسم استذكار الشّهيدة هفرين خلف في دير الزّور

ونظّم حزب سوريا المستقبل مراسم استذكار للأمينة العامة للحزب هفرين خلف التي استشهدت على يد مرتزقة الاحتلال التركي، وذلك خلال اجتماع عقد في قاعة المؤتمرات بمجلس دير الزّور المدني، بمشاركة ممثّلي المؤسّسات المدنية والعسكرية في ريف المدينة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدة كلمات، استذكرت الشهيدة نفرين خلف وجميع شهداء الحرية.

كما استنكرت الكلمات سياسة دولة الاحتلال التركيّ وانتهاكاتها في شمال شرق سوريّا بحقّ شعوب المنطقة.

ومن ثمّ اختتمت المراسم بعرض سنفزيون عن المسيرة النّضالية للسياسية هفرين خلف.

( أ خ/إ)

ANHA