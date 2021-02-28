​​​​​​​مراسم استذكار 16 شهيدًا في بلدة أبو حمام بدير الزور

وأقيمت المراسم التي شارك فيها ذوو الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في البلدة، في قاعة مجلس عوائل الشهداء التي زينت بصور ووثائق الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لشهداء الحرية، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الشرقي عبد الرزاق الطعمة، كلمة قدّم خلالها واجب العزاء لذوي الشهداء، وأشار إلى تضحيات الشهداء،

وبيّن أن أمهات الشهداء قدمن فلذات أكبادهن وأغلى ما يملكن ليتحقق السلام والأمان في المنطقة.

بعدها أُشعلت الشموع أمام وثائق الشهداء الـ 16 الذين أناروا طريق الحرية بدمائهم.

والشهداء هم: "خالد الرجب، حسين الجاسم، علي العويد، عبد الرزاق، عبد القادر، أحمد العيسى، عبد القادر الحسون، ساهر العلي، علي الأحمد، عبدالله حواس، محمود الزعلان، عبد الرزاق محمد، موفق الحسين، علي العوض، أحمد المحيسنات وأحمد الجزاع".

(ف ع/س ر)

ANHA