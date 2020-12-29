​​​​​​​مراسلون بلا حدود: الصحفيون الاستقصائيون هم بالفعل في مرمى نيران الدول

ويظهر تقرير المنظمة زيادة في استهداف المراسلين الذين يحققون في الجريمة المنظمة أو الفساد أو القضايا البيئية.

وأضافت مراسلون بلا حدود أن الحصيلة "تظل مستقرة" مقارنة بـ 53 صحفيًّا قتلوا في العام السابق، على الرغم من تراجع أعداد التقارير بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

وسلط تقرير المنظمة الضوء على جرائم القتل في المكسيك والهند وباكستان، وأشار إلى أن 84 في المئة من القتلى هذا العام "استُهدفوا عمدًا" بسبب عملهم، مقارنة بـ 63 في المئة عام 2019.

وقالت رئيسة تحرير مراسلون بلا حدود، بولين أديس ميفيل: "منذ عدة سنوات، لاحظت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين الاستقصائيين هم بالفعل في مرمى نيران الدول".

كانت المكسيك الدولة الأكثر دموية، حيث قُتل ثمانية صحفيين، تليها أفغانستان (5) والهند (4) وباكستان (4) والفيليبين (3) وهندوراس (3).

وانخفضت نسبة الصحفيين الذين قضوا في مناطق نزاعات من 58 بالمئة عام 2016 إلى 32 بالمئة هذا العام في بلدان مثل سوريا واليمن أو في "مناطق تشهد نزاعات منخفضة أو متوسطة الحدة (أفغانستان والعراق)"، وفق ذات التقرير.

وأضافت المنظمة، التي جمعت بيانات سنوية عن العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم منذ عام 1995، لم تتم معاقبة أي من جرائم القتل في المكسيك حتى الآن.

وقالت إن خمسة صحفيين قُتلوا في أفغانستان التي مزقتها الحرب، مشيرة إلى زيادة الهجمات المستهدفة على الإعلاميين في الأشهر الأخيرة حتى مع استمرار محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

ولفتت المنظمة إلى أن إعدام المعارض الإيراني روح الله زم في أيلول، والذي كان يدير قناة شعبية على وسائل التواصل "يؤكد سجل إيران كدولة قتلت رسميًّا أكبر عدد من الصحفيين في نصف القرن الماضي".

وقالت أديس ميفيل إن مراسلون بلا حدود قد لاحظت أيضًا الاتجاه "المتنامي" للعنف ضد العاملين في مجال الإعلام الذين يغطون الاحتجاجات، لا سيما في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد، وفي فرنسا ضد قانون الأمن الجديد المثير للجدل.

وقُتل قرابة 20 صحفيا استقصائيًّا هذا العام: 10 منهم كانوا يحققون في قضايا فساد محلية واختلاس أموال عامة، وأربعة يحققون في قضايا متعلقة بالمافيا والجريمة المنظمة وثلاثة كانوا يعملون على مواضيع مرتبطة بمسائل بيئية.

وأوردت المنظمة أيضًا مقتل سبعة صحفيين كانوا يقومون بتغطية تظاهرات في العراق ونيجيريا وكولومبيا وهو "واقع جديد"، حسبما قالت.

وفي الجزء الأول من تقريرها السنوي الذي نشر في منتصف ديسمبر، أشارت المنظمة إلى وجود 387 صحفيًّا في السجون، "وهو عدد مرتفع بشكل قياسي".

من ناحيته أشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى مقتل 2658 صحافيًّا منذ 1990.

(م)