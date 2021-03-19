​​​​​​​مراسلنا: قسد تتصدى لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته في عين عيسى

أفاد مراسل وكالتنا في ناحية عين عيسى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بدؤوا في الساعة الـ 12:30 بشن هجمات على قرية صيدا، مستخدمين المدرعات والأسلحة الثقيلة.

مراسلنا قال إن قوات سوريا الديمقراطية تبدي مقاومة عظيمة في التصدي لهذه الهجمات، موضحًا أنه ونتيجة هذه المقاومة لاذ عدد كبير من المرتزقة بالفرار من ساحة المعركة، وقال إن هناك قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، منوهًا إلى أنه من شدة الاشتباكات التي تستمر في المنطقة، لم يتم الحصول على معلومات حول عدد القتلى والجرحى.

وبيّن مراسلنا أن الاشتباكات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وسط استمرار جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفهم لقرى معلك وصيدا ومحيط مركز ناحية عين عيسى، بالإضافة إلى استهداف الطريق الدولي M4.

(د ج)

ANHA