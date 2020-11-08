​​​​​​​مراسلنا يرصد تحركات عسكرية للمرتزقة غرب تل تمر

تستمر دولة الاحتلال التركي بإرسال مرتزقتها ممن يسمّون بـ "الجيش الوطني السوري" إلى خطوط التماس في ريف ناحية تل تمر، ويتزامن ذلك مع هجماتها على ناحية عين عيسى وسط صمت من قبل الدول الضامنة.

وأفاد مراسل وكالتنا في ناحية تل تمر بأن مرتزقة الاحتلال التركي قاموا قبل عدة أيام بتكثيف نقاطهم في القرى الواقعة شمالي غربي ناحية تل تمر.

وبيّن مراسلنا أن المرتزقة تمركزوا في قريتي الريحانية والقاسميّة الواقعتين 4كم شمالي غربي الناحية، كما قاموا بتثبيت نقاطهم وتعزيز قواتهم في تلك القرى ورفع أعلامهم فوق منازل المدنيين الذين قاموا بتهجيرهم.

ولفت مراسل وكالتنا، إلى أن القوات الروسية والتي تعتبر الضامنة في المنطقة لا تبعد عن قواعد المرتزقة الموجودة في تل تمر عن قريتي الريحانية والقاسمية إلا مسافة تقدر بأقل من 2كم، وبالرغم من التحشدات التي تحصل أمام أنظارهم إلا أنهم لا يبدون أي موقف تجاه تلك التحركات والتعزيزات.

وفي السياق ذاته أشار مصدر من قوات المجلس السرياني العسكري لوكالتنا، قائلاً "تلك القرى لم تشهد تحركات كهذه قبلاً، وهذه التحركات تعتبر الأولى من نوعها في تلك القرى".

كما نوّه المصدر في سياق معلوماته إلى أنه لم يتعرف بعد على أسباب تلك التحشدات ونية المرتزقة.

هذا ووثّقت وكالتنا خلال الأيام المنصرمة ما يجري من تحشدات في خطوط التماس في ناحية تل تمر وصولاً إلى ناحية زركان بمقاطعة الحسكة، والتي شهدت تحركات مكثفة مدعومة بالأسلحة الثقيلة.

(هـ ن)

ANHA