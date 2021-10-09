​​​​​​​مراسلنا يرصد استمرار قصف الاحتلال التركي على القرى الآشورية الآهلة في ريف تل تمر

وأوضح مراسلنا في ناحية تل تمر أن "الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون حتى لحظة إعداد هذا الخبر، القرى الآشورية في الريف الشرقي والشمالي الغربي لناحية تل تمر، بالإضافة إلى قرية الدردارة شمال تل تمر على طريق زركان".

ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم خلال قصفه راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، مؤكداً أن "القرى التي يتم استهدافها هي كل من قرية تل شنان شرق ناحية تل تمر، والدردارة شمال الناحية، وتل كيفجي وتل جمعة شمال غرب تل تمر، وهي آهلة بالمدنيين العزل".

كما أكد المراسل أن الصواريخ التركية تقصف محيط مزار الشهداء الآشوريين في قرية تل شنان.

(د أ/ س ر)

ANHA