​​​​​​​مراسلنا من حي غويران: الاشتباكات مستمرة في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة

لا تزال الاشتباكات في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة مستمرة، على خلفية تمشيط قوى الأمن الداخلي، بمساندة قسد، لمحيط سجن الصناعة في غويران وحي الزهور، بعد أن شنت خلايا مرتزقة داعش هجوماً على السجن المخصص لاحتجاز مرتزقة داعش.
خبر 2022-01-23T10:07:00 الحسكة

لم تتوقف الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وخلايا مرتزقة داعش التي هاجمت سجن الصناعة في غويران منذ مساء الخميس، بعد أن شهدت ليلة أمس اشتباكات متقطعة، ازدادت حدتها في بعض الأحيان، وانخفضت أحياناً أخرى.

وأفاد مراسلنا، أكرم بركات، من داخل حي غويران، باستمرار الاشتباكات في محيط السجن، وأن الاشتباكات تدور في هذه الأثناء في الجهة الشمالية والجنوبية التي تحوي أبنية حكومية.

وبدأ هجوم خلايا داعش مساء الخميس، بتفجير سيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيس للسجن، عقبه اندلاع اشتباكات قوية بالأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي، بين القوات الأمنية المسؤولة عن حراسة السجن، وخلايا لمرتزقة داعش بعد أن تسللت إلى محيط السجن من حي الزهور "حوش البعر" جنوب المدينة.

(أم)

ANHA


إقرأ أيضاً