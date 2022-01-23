​​​​​​​مراسلنا من حي غويران: الاشتباكات مستمرة في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة

لم تتوقف الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وخلايا مرتزقة داعش التي هاجمت سجن الصناعة في غويران منذ مساء الخميس، بعد أن شهدت ليلة أمس اشتباكات متقطعة، ازدادت حدتها في بعض الأحيان، وانخفضت أحياناً أخرى.

وأفاد مراسلنا، أكرم بركات، من داخل حي غويران، باستمرار الاشتباكات في محيط السجن، وأن الاشتباكات تدور في هذه الأثناء في الجهة الشمالية والجنوبية التي تحوي أبنية حكومية.

وبدأ هجوم خلايا داعش مساء الخميس، بتفجير سيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيس للسجن، عقبه اندلاع اشتباكات قوية بالأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي، بين القوات الأمنية المسؤولة عن حراسة السجن، وخلايا لمرتزقة داعش بعد أن تسللت إلى محيط السجن من حي الزهور "حوش البعر" جنوب المدينة.

(أم)

ANHA