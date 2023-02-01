​​​​​​​مراد قره يلان: القائد أوجلان يتعرض لهجوم عنيف

تحدّث عضو الهيئة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني (PKK) مراد قره يلان، في برنامج خاص على فضائية (Stêrk TV)، ترجمته وكالة فرات للأنباء (ANF).

وقيّم قره يلان في القسم الأول من اللقاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والحرب في مناطق الدفاع المشروع، كما يلي:

* هناك عزلة شديدة على القائد عبد الله أوجلان، والشعب الكردي يقوم بالفعاليات ضدها هذه العزلة، كيف ترون مستوى هذا الشيء؟

في الآونة الأخيرة كانت هناك هجمات عنيفة على شمال كردستان وإيالاتها من قبل دولة الاحتلال التركي، حاول العدو الاستفادة من الحالة الجوية، في العديد من الأماكن لم ينجح، لكن مناطق جودي وكابار وبستا شهدت حرب عنيفة، وفي المقابل كانت هناك مقاومة عظيمة، نستذكر في شخص الرفيق القيادي هارون في جودي وفي شخص الرفيق القيادي هوكر في كابار وأفريم وفي شخص الرفيقة القيادية روجبين كفر في بستا جميع شهداء المقاومة بتقدير واحترام، من جهة أخرى، في الفترة الأخيرة وخلال هجوم للعدو، استشهد عضوان من حزب الشيوعي الماركسي اللينيني (MLKP) الصديق، كانوا قياديين، نستذكر الرفيق أحمد شورش وفرات نوال بكل احترام، نستذكر في شخص الرفيقة ملسا موش التي استشهدت في العام الماضي وأعلن عن استشهادها هذا العام، حيث كان لها جهود كبيرة في الاستعداد لمقاومة زاب، جميع شهداء زاب بكل تقدير واحترام، وننحني اجلالاً أمام ذكراهم ونجدد عهدنا الذي قطعناه لهم.

يتعرض القائد آبو لهجوم عنيف، وهذا يتم عبر العزلة المطلقة والتعذيب النفسي، لقد قلنا مراراً وتكراراً أن هذه العزلة لا تستهدف شخصاً واحداً، إنما تستهدف شعباً بأكمله، تستهدف حرية الشعب الكردي ومستقبله، ودمقرطة تركيا، العزلة تستهدف القانون والعدالة، العزلة هي على مستقبل شعوب المنطقة ولطالما ذكرنا هذا الشيء، وهذه هي الحقيقة، ولكننا نرى الآن أن هناك ردود أفعال، بأن هذه العزلة تقف عائقاً كبيراً أمام الحقوق والعدالة والديمقراطية والحرية، لأن عبر هذه العزلة تُمارس سياسة إبادة جماعية على كردستان، في مضمونها هناك إبادة، وقد فهم كل من الرأي العام وشعبنا والشعوب الصديقة هذا الشيء، في الواقع كانت هناك ردود أفعال كبيرة حيال هذا الشيء في الفترة الأخيرة، اليوم وفي مقابل سياسة الدولة التركية هذه والتي لا تملك أية معايير أخلاقية وقانونية وليس لها مثيل في أي مكان آخر، هناك نضال، وردود أفعال من قبل شعبنا وأصدقاء شعبنا في الخارج، في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم والشعوب الصديقة والحركات الصديقة وحماة حقوق الإنسان والديمقراطيين، هناك أصوات ترتفع في البرلمان التركي وأيضاً في البرلمان الأوروبي من قبل البرلمانيين الفرنسيين والألمانيين وفي كردستان أيضاً، هذه الردود أثارت الرأي العام، يمكننا القول أن هناك مستوى جيد ولكن ليس كافٍ، بالأساس نحن متأخرون في ذلك، كان يجب أن يحدث ذلك قبل الآن، على المستوى العالمي في السابق أقيمت حفلة في إيطاليا، والآن أقيمت في إسبانيا، التضامن وإظهار الصداقة حدث إلى حدٍ ما بشكل جوهري اليوم، ولكن كما قلنا هذا ليس كافياً، يجب علينا أن نصعّدها أكثر ونقوّيها، من أجل أن نستطيع كسر أغلال المؤامرة الدولية وسياسة التعذيب والعزلة على القائد عبد الله أوجلان.

(س ر)