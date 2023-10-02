​​​​​​​مقترحات وتحذيرات من سياسيين سوريين لمحتجي السويداء

منذ أكثر من 40 يوم، يواصل أهالي السويداء ذات الغالبية الدرزية احتجاجاتهم دون توقف، في ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة.

والاحتجاجات التي اشتدت وتيرتها في 17 من شهر آب المنصرم، حملت منذ انطلاقتها عددا من المطالب، أهمها "تطبيق القرار الأممي رقم 2254" والمتعلق بوقف إطلاق النار وتسوية سياسية شاملة للوضع في سوريا إلى جانب "تنحي الأسد عن سد الحكم".

وكانت أغلب الاحتجاجات التي تشهدها السويداء سابقاً تنحصر مطالبها في تحسين الواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، إلا أن الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار المحروقات جعلت الأوضاع تنفجر في المنطقة وأخرجت أهالي السويداء عن صمتهم حيال ممارسات حكومة دمشق وتعنتها في وضع حل للأزمة السورية بما يتناسب ومطالب الشعب والتي جعلت ما يزيد عن 90 % من الشعب السوري تحت خط الفقر.

"نتيجة للألم الذي عاناه الشعب"

عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا كاميران كنجو، يرى أن أهالي مدينة السويداء لم يعودوا قادرين على "تحمل الضغط الحاصل من قبل النظام الاستبدادي والأسلوب القمعي بحقهم وحق أهالي سوريا بشكل عام والمرتزقة الذين التفوا حول هذا النظام الاستبدادي".

وأوضح الكنجو في حديث مع وكالتنا، "هذا الحراك الحاصل اليوم هو نتيجة لألم الشعب وهذا الألم هو ما أذاقنا إياه النظام السوري في مناطق شمال وشرق سوريا سابقاً والظلم الذي تعرض له العرب والكرد".

ودعا الكنجو أهالي السويداء بأن تكون احتجاجاتهم "بعيدة عن حمل السلاح وأن تتوجه نحو مطالب عادلة تحقق للشعب حريته وحقه الكامل تهم جميع السوريين وليس فقط لأهالي السويداء".

تحذير من تدخلات خارجية

من جانبه يرى الباحث والمفكر السياسي الدكتور أحمد الدرزي، أن "الحراك السلمي الذي تشهده مدينة السويداء هو عبارة عن مطالب للشعب في المدينة وحقه الطبيعي مثله مثل باقي المدن في سوريا لتحسين الحالة العامة من خدمات للمدينة وكافة المدن السورية".

ويقول الدرزي في حديث لوكالتنا إن مدينة السويداء "تشهد تدخلات خارجية من قبل فرنسا والأردن وهي تحاول تأجيج الوضع في المدينة وعلى أهالينا في مدينة السويداء توخي الحذر من هذه الأطراف التي تسعى لتحويل مسار الحراك السلمي وزرع فوضى في المدينة لما يخدم مصالحها وإبعاد الشعب عن مطلبهم الأساسي".

حلول سورية سورية

ولفت الدرزي إلى التعامل بحذر مع الأطراف التي تحاول تحريف مطالب الشعب المحقة في هذه الاحتجاجات، قائلاً إن "هذه الامور كلها تحتاج لتعاطي مختلف للفصل بين كل المسائل والعمل على نهاية هذا الحراك بحلول سورية سورية وتحول سوري سوري بين كل الأطراف الموجودة والبحث عن وحدة الأراضي السورية وسيادتها الإقليمية وعدم تجزئتها وإنشاء نظام إقليمي جديد".

واختتم الدرزي حديثه "الرسالة الأساسية لهذا الحراك هي التمييز بين المطالب المحقة على المستوى الاقتصادي والسياسي وبين ما تريده القوى الغربية من استثمار لمسألة السويداء في إطار الصراع الإقليمي والدولي".

ANHA