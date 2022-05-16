​​​​​​​مقترحات أهالي الحسكة في الاجتماع الجماهيري الأول مع لجنة صياغة العقد الاجتماعي

عقدت لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا اليوم، اجتماعاً في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، ليكون الأول من نوعه في المقاطعة، مع الأهالي، بعد أن انتهت اللجنة من عقد خمس اجتماعات مع الرؤساء المشتركين لمجالس وكومينات المقاطعة، ضمن مرحلتها الثالثة من أعمال اللجنة.

وتسعى لجنة صياغة العقد إلى مناقشة مسودة العقد مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، واستقبال الآراء والمقترحات على المسودة، ودراستها، وتعديل المسودة، وفق ما يتلاءم مع ما خرجت به من مناقشاتها، قبل تقديم المسودة للمصادقة عليها من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية.

وحضر الاجتماع الذي عقد في قاعة سردم للثقافة بمدينة الحسكة أكثر من"200" شخص من جميع مكونات مدينة الحسكة.

وبدأ الاجتماع بقراءة مسودة العقد الاجتماعي المؤلفة من 99 مادة من قبل أعضاء اللجنة "فتح الله حسو، أكرم محشوش، وإلهام مطلي".

وتخلل الاجتماع مناقشة كل مادة من العقد الاجتماعي على حدة، بناء على المداخلات والاستفسارات التي وردت للجنة من قبل الحضور. واقترح المشاركون ضرورة إضافة مواد تولي أهمية أكبر لأسر الشهداء وبالتحديد أبناء الشهداء، والدفع بالعقد لإقرار افتتاح مدارس خاصة بأبناء الشهداء وجعل الأولوية في التعلم والمنح الدراسية بشكل دائم لهم، إلى جانب إيلاء أهمية للعجزة والمتقاعدين في شمال وشرق سوريا، رفع الفئة العمرية للناخب في شمال وشرق سوريا، واعتماد عمر الـ 24 بدلاً مما هو منصوص عليه في العقد بعمر الـ18.

وانتهى الاجتماع، بتأكيد أعضاء اللجنة، وديوانها المرافق على تدوين جميع المقترحات والآراء لمناقشتها ودراستها، في اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد، والعمل حسب الإمكانيات على إضافتها، قبل تقديم مسودة العقد بصيغتها النهائية للمجلس العام في الإدارة الذاتية للمصادقة عليه.

(ه إ/أم)

ANHA