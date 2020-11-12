​​​​​​​مقتل زعيم الحركة الإسلامية الأوزبكية في محافظة فارياب الأفغانية

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، أن عزيز يولداش، زعيم الحركة الإسلامية الأوزبكية، قُتل، وأصيب نجله خلال عملية لقوات الأمن الوطنية الأفغانية ANDSF في منطقة غورماش بإقليم فارياب، بحسب ما أوردته وكالة خاما بريس الأفغانية.

وبحسب ما ورد كان عزيز يولداش متورطاً في هجمات إرهابية في المنطقة، وأدين بذبح أفغان في المحافظات الشمالية.

هذا وتُعد الحركة الإسلامية الأوزبكية منظمة إرهابية دولية تأسست عام 1998، ومعظم مقاتليها في أفغانستان ينتمون إلى مرتزقة داعش.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع إن 12 من عناصر طالبان قتلوا وأصيب ستة آخرون في منطقة شينكاي بإقليم زابل يوم الأربعاء، تم استهدافهم ونصب كمين لهم من قبل الجيش الوطني الأفغاني في وقت كانوا يستعدون لهجوم على قوات الأمن.

وفي وقت سابق، لقي إلياس دايي، الصحفي الأفغاني في راديو آزادي، مصرعه نتيجة تفجير سيارته بلغم مغناطيسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في إقليم هلمند الجنوبي.

(م ش)