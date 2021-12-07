​​​​​​​مقتل وجرح 8 أشخاص في تفجير البصرة العراقية

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن "معلومة أولية بيّنت وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة، أدى حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة، إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين، جراء احتراق سيارتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

وأضافت أن "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة مازالوا موجودين في مكان الحادث لتحديد طبيعة التفجير وإعطاء تفاصيل أكثر عنه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابعت الخلية أنه "سيتم إعلان تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

(د ع)