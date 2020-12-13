​​​​​​​مقتل وجرح 60 شخصًا من طالبان في قندهار

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أن "قوات الأمن صدت هجومًا وقتلت 51 إرهابيًّا وجرحت تسعة آخرين"، وذلك خلال معارك عنيفة اندلعت، ليل السبت الأحد، بين القوات الأفغانية وعناصر حركة طالبان الذين هاجموا نقاط تفتيش في خمس مناطق حول مدينة قندهار، وردت القوات الأفغانية جوًّا وبرًّا، وفق الوزارة.

إلى هذا قال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس رفض الكشف عن اسمه، إن سبعة أفراد من أسرة واحدة قُتلوا أيضًا في ضربة جوية للقوات الأفغانية في منطقة أرغنداب، وأضاف أن "سلاح الجو الأفغاني كان يريد استهداف سيارة مفخخة، لكن عندما ضرب السيارة وانفجرت تسبّب ذلك بمقتل مدنيين"، مشيرًا إلى أن السيارة المستهدفة كانت متوقفة قرب منزل، وقالت وزارة الدفاع إنها فتحت تحقيقًا في الأمر.

وأفاد صحفي بوكالة فرانس برس موجود في المكان بأن المعارك وعمليات إطلاق النار والضربات الجوية في أنحاء الولاية استمرت لساعات عدة.

فيما لم تعلّق طالبان على هذه المعلومات.

وكانت طالبان تعهّدت بعدم استهداف المدن الكبرى والقوات الأمريكية منذ توقيع اتفاق مع الأمريكيين في شباط/ فبراير الماضي، إلا أنهم زادوا هجماتهم اليومية ضد القوات الأفغانية في أنحاء البلاد، وخصوصًا المناطق الريفية رغم المحادثات الجارية بين الطرفين.

وعلّقت محادثات السلام التي بدأت في أيلول/ سبتمبر الماضي في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية.

(س ر)