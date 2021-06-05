​​​​​​​مقتل وجرح 5 من قوات حكومة دمشق في انفجار لغم من مخلفات داعش في حمص

وشهدت منطقة وادي أبيض في بادية السخنة شرق حمص، اليوم السبت، انفجار لغم أرضي من مخلفات مرتزقة داعش أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر قوات حكومة دمشق وجرح اثنين منهم، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشن مرتزقة داعش، فجر أمس، الجمعة، هجومًا على مواقع ونقاط تابعة لقوات حكومة دمشق في منطقة فيضة ابن موينع ضمن بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، ودارت اشتباكات على إثره أسفرت عن مقتل 5 من قوات حكومة دمشق واثنين من مرتزقة داعش.

فيما وثق المرصد مقتل 7 من قوات حكومة دمشق بينهم ضابط برتبة عميد، في هجوم مباغت لمرتزقة داعش في بادية السخنة الواقعة بأقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور. كما أدى الهجوم إلى مقتل 3 مرتزقة من داعش في الهجوم المباغت.

(د ع)