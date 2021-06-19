​​​​​​​مقتل وجرح 4 من المرتزقة في قصف على ريف حماة

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى، على السرمانية والقرقور وقسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، حيث جرى استهداف مركز لمرتزقة الدفاع المدني في قسطون بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى مقتل مرتزق وإصابة 3 آخرين من مرتزقة الدفاع المدني بجراح متفاوتة.

على صعيد متصل تعرضت مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي من قبل قوات حكومة دمشق، دون أنباء عن إصابات إلى الآن.

وأشار المرصد، أمس الجمعة، إلى أن مرتزقة "الفتح المبين" استهدفوا مواقع عسكرية في قرى ناحية جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. واستهدفت بالصواريخ محور قريتي فورو والبحصة التي تتمركز فيهما قوات حكومة دمشق وبالتوازي مع ذلك، قصفت الأخيرة قرية الزيارة في الجهة المقابلة لتلك القرى، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية.

(ش ع)