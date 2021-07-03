وقصفت قوات حكومة دمشق اليوم مناطق متفرقة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، أدى إلى مقتل 8 مدنيين من بينهم 6 أطفال وامرأة ورجل.

بالإضافة إلى إصابة نحو 16 مدنياً آخرين جراء القصف المدفعي والذي طال المناطق آنفة الذكر.

إلى ذلك، رصد المرصد السوري 4 غارات جوية نفذتها مقاتلة روسية على منطقة الشيخ يوسف على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، دون معرفة حجم الخسائر والأضرار حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق طائرة حربية روسية ثانية في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

هذا وقصفت قوات حكومة دمشق، أمس، عدة بلدات من المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، فيما استهدف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" مواقع الاأولى بريف حماة الغربي.

(د ع)