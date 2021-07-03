​​​​​​​مقتل وجرح 24 شخصاً بقصف لقوات حكومة دمشق على "خفض التصعيد"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل وجرح 24 شخصاً جراء قصف لقوات حكومة دمشق طال مناطق متفرقة من منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع ذلك شنت مقاتلة روسية 4غارات على ريف إدلب.
خبر 2021-07-03T11:00:00 مركز الأخبار

وقصفت قوات حكومة دمشق اليوم مناطق متفرقة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، أدى إلى مقتل 8 مدنيين من بينهم 6 أطفال وامرأة ورجل.

بالإضافة إلى إصابة نحو 16 مدنياً آخرين جراء القصف المدفعي والذي طال المناطق آنفة الذكر.

إلى ذلك، رصد المرصد السوري 4 غارات جوية نفذتها مقاتلة روسية على منطقة الشيخ يوسف على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، دون معرفة حجم الخسائر والأضرار حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق طائرة حربية روسية ثانية في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

هذا وقصفت قوات حكومة دمشق، أمس، عدة بلدات من المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، فيما استهدف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" مواقع الاأولى بريف حماة الغربي.

(د ع)


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