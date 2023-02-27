​​​​​​​مقتل وجرح 22 مواطناً بريف حماة

قتل تسعة مواطنين وأصيب اثنان آخران في قرية المستريحة بريف السلمية الشرقي ريف حماة بانفجار لغم من مخلفات مرتزقة داعش بسيارة تقلهم، بحسب وكالة تابعة لحكومة دمشق.

وذكر وسائل اعلام أنه، خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف سلمية الشرقي انفجر لغم من مخلفات داعش، ما أدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني.

وفي شرق مدينة سلمية انفجر لغم أيضا من مخلفات داعش، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة أثناء البحث عن فطر الكمأة.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية وسط تقاعس حكومة دمشق عن إزالتها.

ومؤخراً، صعّد مرتزقة داعش هجماتهم في سوريا؛ مركزين فيها هذه المرة على المواطنين، ما يثير مخاوف جدية من تصاعد تلك الهجمات بوتيرة أكبر وتمددهم إلى مناطق دحروا منها سابقاً.

وشن مرتزقة داعش، هجوماً يعد الأكثر دموية منذ مطلع العام الجاري، استهدف مواطنين من أبناء منطقة السخنة شرقي حمص يعملون في جمع الكمأة وحاجزاً لقوات حكومة دمشق بمنطقة الضبيات؛ ما أدى إلى مقتل 61 مواطناً و7 عناصر من قوات حكومة دمشق.

ومنذ وقوع الزلزال، نفذ مرتزقة داعش ما يزيد عن 3 هجمات وسط سوريا وتسبب بمقتل وإصابة العشرات من المواطنين وعدد من العسكريين من قوات حكومة دمشق، وحسب ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه منذ 10 شباط الجاري، قتل 90 شخصاً على يد مرتزقة داعش بين مواطنين وعسكريين ضمن البادية السورية.

(م ش)