​​​​​​​مقتل وجرح 15 من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم لمرتزقة داعش قرب كركوك

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر أمني، قوله إن "مرتزقة داعش هاجموا اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية (تل سطيح) التابعة لناحية الرشاد في كركوك".

وأفاد مصدر أمني، بأن حصيلة ضحايا الشرطة الاتحادية إثر الهجوم وصل إلى 12 قتيل بينهم ضابط و3 مصابين.

وقال المصدر إن "حصيلة حادث كركوك فجر اليوم ارتفعت إلى 12 شهيداً بينهم ضابط و3 مصابين". بحسب ما نقلته شبكة السومرية.

فيما ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان إن "الحادث أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة".

(د ع)