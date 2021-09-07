​​​​​​​مقتل وجرح 14 من المجموعات الموالية لحكومة دمشق بهجوم لمرتزقة داعش في البادية

وتتواصل هجمات مرتزقة داعش ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، مستهدفة مواقع ونقاط وآليات تابعة لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، على الرغم من القصف اليومي المكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية، والذي يستهدف كهوف ومغر يتحصن بها مرتزقة داعش ضمن عمق البادية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مرتزقة داعش نفذوا هجومًا خلال الساعات الفائتة ضمن بادية السخنة في ريف حمص الشرقي على مقربة من الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، دارت على إثره اشتباكات بينه وبين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها.

الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 من المجموعات الموالية لقوات حكومة دمشق، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالة خطرة مما يرشح ارتفاع عدد القتلى.

(د ع)