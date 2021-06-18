​​​​​​​مقتل وجرح 10 من المجموعات الموالية لإيران في هجوم لداعش

وقُتل عنصران وأُصيب 8 آخرون من عناصر المجموعات الموالية لإيران، جراء هجوم من قِبل مرتزقة داعش استهدف نقاطاً لهم في منطقة جويف ببادية الميادين ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

بالتزامن مع ذلك، نفذت المقاتلات الروسية نحو 15 غارة جوية منذ ساعات الصباح الأولى، استهدفت خلالها مناطق انتشار المرتزقة في بادية الرصافة بريف الرقة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1477 قتيلاً من قوات حكومة دمشق والموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى152 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات داعش، كما وثق مقتل 968مرتزق من داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)