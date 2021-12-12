​​​​​​​مقتل وإصابة نحو 24 عنصراً من مجموعات تابعة لقوات دمشق بهجوم لداعش في البادية

ونفذ مرتزقة داعش هجومًا عنيفًا على نقاط ومواقع عسكرية تابعة لـ "لواء القدس الفلسطيني" والفرقة 17 في قوات حكومة دمشق، وذلك ضمن بادية المسرب غرب دير الزور، عند منتصف ليلة السبت – الأحد.

وأدى الهجوم إلى مقتل 7 من عناصر "لواء القدس والفرقة 17"، بالإضافة إلى إصابة نحو 17 آخرين، جرى نقلهم إلى مشفى دير الزور العسكري، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن الهجوم مع اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "الدفاع الوطني ولواء القدس" من جهة، ومرتزقة داعش من جهة أخرى، في منطقة جبل البشري جنوب غرب دير الزور.

(د ع)