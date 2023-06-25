​​​​​​​مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً بالغارات الروسية على إدلب

قُتل شخصان وأصيب أكثر من 16 آخرين بجراح متفاوتة في جسر الشغور وأطراف مدينة إدلب، جراء الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الروسي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفق المرصد، فإن القصف استهدف سوقاً للخضار على أطراف جسر الشغور غربي إدلب.

وجددت الطائرات الحربية الروسية، منذ صباح اليوم، ضرباتها الجوية على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث شنت غارات على أطراف مدينة إدلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وقتُل أمس، مواطنان وأصيب آخرون بجروح؛ نتيجة تجدد الغارات من الطائرات الروسية على محيط قرية بسبت غربي جسر الشغور بريف إدلب، قرب الحدود الإدارية مع اللاذقية.

(د ع)