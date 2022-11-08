​​​​​​​مقتل وإصابة نحو 14 شخصاً بتفجير مستودع للأسلحة في اليمن

وسقط 6 قتلى، بينهم 3 أطفال، وأصيب 8 آخرين على الأقل، بانفجار مخزن للأسلحة تابع للجيش اليمني في مدينة مأرب شرقي اليمن، حسب ما أفاد مصدر مسؤول في مكتب الصحة.

وذكرت مصادر محلية أن "3 أطفال، و3 شبان، قُتلوا و8 جرحى معظمهم من مخيم الجفينة الأكبر في محافظة مأرب"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار المصدر إلى أن الإحصائية مرشحة للزيادة، بسبب الإصابات.

وأظهرت صور هلع الأطفال والسكان في مخيم الجفينة مع الانفجارات في مخزن للأسلحة تابع لكتيبة في المنطقة العسكرية الثالثة، كما أظهرت صور تهشم رأس طفلة أصيبت بقذيفة وتمزق لطفل آخر.

واستمرت الانفجارات أكثر من ساعة.

(د ع)