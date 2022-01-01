​​​​​​​مقتل وإصابة نحو 13 شخصاً بقصف روسي على جسر الشغور

وقصفت المقاتلات الروسية، فجر اليوم السبت، خيماً عشوائية لنازحين من ريف حلب، في منطقة النهر الأبيض بريف مدينة جسر الشغور الشمالي غرب إدلب، أدى إلى مقتل امرأة وطفلين وإصابة نحو 10 آخرين، بينهم أطفال.

كما طال القصف الروسي بأكثر من 12 ضربة جوية مناطق في محيط مدينة إدلب وجبل الزاوية جنوب إدلب، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين، ردت مرتزقة ما تسمى “الفتح المبين” بقصف صاروخي مكثف استهدفت تمركزات قوات حكومة دمشق في منطقة جورين بريف حماة ومحيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

واختتمت روسيا اليوم الأخير من عام 2021، بشن 4 غارات على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، استهدفت أطراف مدينة إدلب الغربية وبلدة كنصفرة، ومحيط قرية الجديدة في ريف إدلب.

(ل د)