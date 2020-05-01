​​​​​​​مقتل وإصابة مرتزقة تابعين للاحتلال التركي بعد اشتباكات فيما بينهم

وأفادت مصادر محلية من داخل مدينة جرابلس المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إن اشتباكات اندلعت اليوم، بين مرتزقة الاحتلال التركي أنفسهم وذلك في محيط مقر ما يسمى "الشرطة العسكرية".

المصادر ذكرت إن الاشتباكات جرت ما بين مرتزقة "جيش الشرقية والشرطة العسكرية " لأسباب لم تعلم بعد.

فيما أكدت إنها ادت لمقتل مرتزقين من الشرطة العسكرية احدهم يدعى" أبو راشد"، وإصابة 3 مرتزقة آخرين .

هذا وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا في سوريا اشتباكات متكررة ما بين المجموعات المرتزقة التي تدععها تركيا، ويكون السبب الرئيسي فيها تقاسم المسروقات وممتلكات المدنيين ما بين مرتزقة تلك المجموعات.

(سـ)