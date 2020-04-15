​​​​​​​مقتل وإصابة جنود للاحتلال في عملية لـ HPG/YJA

وقالت قوات الدفاع الشعبي في بيان إنها استهدفت نقطة عسكرية أُنشئت مؤخراً في منطقة سلوبي في الـ 14 من نيسان الحالي.

وأسفرت العملية وفق ما ذكره البيان عن مقتل عنصر من الكوماندوس التركي وإصابة جنود آخرين.

وعقب العملية، هرعت المدرعات التركية إلى المنطقة لنقل الجرحى.

وتمكنت قوات الدفاع الشعبي من العودة إلى نقاطها بسلام.

غارات جوية على خاكوركه وقنديل

وفي سياق متصل، ذكر بيان قوات الدفاع الشعبي، أن طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت قرى كوزي وبيبلان وتلة هيوا وشيخ ناصر ووادي زينه ورتي في منطقة قنديل، في الـ 14 من نيسان الجاري.

وفي ذات اليوم، قصفت الطائرات الحربية وادي سنين وكوشين في منطقة خاكوركه.

ولم يسفر القصف عن خسائر في صفوف قوات الدفاع الشعبي.

(م)