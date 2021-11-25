​​​​​​​مقتل وإصابة أربعة أشخاص في غارة جوية روسية على قرية جنوب إدلب

ولقيت امرأة مصرعها، إلى جانب إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، اليوم الخميس، جراء استهدافهم بغارة جوية روسية أثناء عملهم في قطاف الزيتون في محيط قرية شان بجبل الزاوية جنوب إدلب، حيث توجد في المنطقة نقاط وقواعد تابعة للاحتلال التركي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونفذت الطائرات الروسية، صباح اليوم، ثلاث ضربات جوية على المنطقة الواقعة بين بلدتي قميناس وسرمين شرق مدينة إدلب، حيث توجد في محيط المنطقة قواعد للاحتلال التركي، بالإضافة إلى غارتين جويتين استهدفتا بلدة مجليا ومعربليت قرب مدينة أريحا على طريق حلب – اللاذقية “M4”، حيث توجد قاعدة للاحتلال التركي أيضًا في المنطقة، مع تحليق متواصل للطيران الروسي في أجواء المنطقة.

(د ع)