​​​​​​​مقتل وإصابة عنصرين من قوات دمشق بانفجار عبوة ناسفة في درعا

سُمع دويّ انفجار قوي بريف درعا الشمالي، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون ضمن دكان لتصليح الدرجات النارية، بالقرب من مخفر بلدة محجة بريف درعا.

وأدى إلى مقتل عنصر من "اللجان الشعبية" التابعة لقوات حكومة دمشق، كما أصيب آخر بجروح بليغة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن الانفجار مع إطلاق نار كثيف بالأسلحة الرشاشة من قبل عناصر "اللجان الشعبية" في البلدة، وسط استنفار وتوتر يسود المنطقة.

وأمس الجمعة، قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح إثر استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة المزيريب شمال غرب درعا، في وقت باتت فيه حوادث القتل والاغتيالات تقع بشكل شبه يومي، في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني في درعا وتقاعس حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني هناك.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 202 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 155 شخصاً، جُلّهم عناصر من قوات حكومة دمشق ومواطنين من المنطقة.

(د ع)