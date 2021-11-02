​​​​​​​مقتل وإصابة أكثر من 65 شخصًا في الهجوم الذي وقع قرب مستشفى في كابول

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الصحة أن "19 شخصًا قُتلوا وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم على مستشفى في كابول اليوم الثلاثاء".

وأفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارين قويين أعقبهما صوت إطلاق رصاص في مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعلن المتحدث باسم داخلية حكومة "طالبان، قاري سعيد خوستي، أن قنبلة انفجرت عند مدخل مستشفى في الحي العاشر في كابول".

في السياق أيضًا، نقلت وكالة "رويترز" عن حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على موقع "تويتر" إعلانها عن إصابة تسعة في هجوم كابل ونقلهم لمستشفى تديره الجماعة.

(د ع)